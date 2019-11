Oldenburg Unschöne Szene am Oldenburger Bahnhof: Am Mittwochabend ist ein bislang unbekannter Mann mit einer Fahrradkette auf einen Taxifahrer losgegangen. Mehr noch: Der Fahrer wurde von dem Mann rassistisch angegangen.

Was ist passiert? Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der unbekannte Mann gegen 22 Uhr den Taxifahrer bedroht. Der Unbekannte hatte sich mit einer Fahrradkette vor dem Fahrer aufgebaut und damit geschwungen, um ihn damit zu schlagen. Angesichts seines Migrationshintergrundes wurde der 46-jährige Taxifahrer von dem Unbekannten aufgefordert Deutschland zu verlassen. „Der Taxifahrer besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft“, sagt dazu der Sprecher der Bundespolizei Ralf Löning.

„Andere Taxifahrer sind dann dazwischengegangen“, berichtet Löning. So ist es nur bei der Drohung geblieben. Weil andere Taxifahrer entschlossen dazwischen gingen, blieb es bei der Drohung und der als sehr aggressiv beschriebene unbekannte Mann verließ den Taxistand vor dem Hauptbahnhof.

Obwohl sich der 46-jährige Taxifahrer sofort bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof gemeldet hat, konnte der unbekannte Angreifer nicht mehr dingfest gemacht werden. Daher sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Der Verdächtige wird als auffallend groß beschrieben und trug eine grüne Jacke. Laut den Zeugen hatte er ein Fahrrad dabei. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Dienststelle der Bundespolizei in Oldenburg Telefon 218380 in Verbindung zu setzen.