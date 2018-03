Oldenburg Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend in der Oldenburger Innenstadt bei einem Messerangriff niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 17-Jährige hielt sich gegen 22 Uhr laut Polizei mit zwei Freunden in der Bergstraße auf. Dort kam es dann zu einem kurzen Streit mit einem entgegenkommenden Mann. Der Unbekannte habe daraufhin das Trio verfolgt und dabei vermutlich mit einem Messer von hinten auf den 17-Jährigen einmal eingestochen. Anschließend sei der Angreifer in Richtung Theaterwall geflüchtet. Das Opfer erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,84 Meter groß, normale Statur, europäische Erscheinungsform, Vollbart, schwarze Hose, schwarzer Mantel, selbst gestrickte dunkle Mütze.

Im Rahmen der Fahndungen und Ermittlungen wurde ein Mann vorläufig festgenommen. Die Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0441/790-4115.