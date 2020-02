Oldenburg Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in der Oldenburger Innenstadt. Laut Zeugenaussagen fuhr am Samstagabend gegen 20.20 Uhr ein Mann mit einem grünen Skoda vom Lappan aus kommend in Richtung Bahnhof. Am Fußgängerüberweg in Höhe Moslestraße standen zwei Kinder und zwei oder drei Erwachsene bereits auf der mittig vorhandenen Verkehrsinsel. Sie wollten die Straße überqueren.

Der Skodafahrer fuhr unvermittelt weiter, ohne zu bremsen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Fußgänger mussten zurücktreten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend kam es zwischen den Zeugen und dem Fahrer zu verbalen Streitigkeiten.

Die Polizei bittet weitere Zeugen und die oben beschriebenen Fußgänger sich bei der Polizei unter Tel. (0441) 790-4115 zu melden.