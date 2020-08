Oldenburger Verhindert Diebstahl: Autoknacker agiert zu auffällig

Oldenburg Einem aufmerksamem Anlieger der Heinrich-Renken-Straße in Nadorst ist es zu verdanken, dass ein Autoknacker nicht so richtig zum Zuge kam. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Anwohner am Sonntag gegen 7 Uhr einen ihm unbekannten Mann beobachtet, der von Grundstück zu Grundstück ging und sich dabei auffällig für mehrere dort geparkte Autos interessierte.

Autos nach Diebesgut abgesucht

Es sei offensichtlich gewesen, dass der Verdächtige nach Diebesgut suchte. Er habe auch überprüft, ob die Fahrzeuge verschlossen waren, heißt es weiter.

Als der Anwohner den Unbekannten angesprochen habe, sei der schnell auf einem Fahrrad davon gefahren, so die Polizei. Den Angaben zufolge erwischte eine sofort alarmierte Polizeistreife den verdächtigen Mann, ein 33-Jähriger aus Oldenburg, noch im Nahbereich nach kurzer Verfolgung.

Weitere polizeiliche Maßnahmen

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen erhärteten den Verdacht, dass sich der Ergriffene tatsächlich aus unverschlossenen Fahrzeugen „bedienen“ wollte. Der 33-Jährige habe auch Utensilien dabei gehabt, die dafür sprächen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. Der bereits polizeibekannte Mann müsse sich nun wegen mehrfachen versuchten Diebstahls verantworten.