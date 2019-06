Oldenburg Polizisten in Zivil, die an Haustüren klingeln und mit einem Foto nach einem Kind suchen – das stimmte einen NWZ-Leser skeptisch. Den Besuch am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus in Bürgerfelde fand der Mann merkwürdig.

Auf NWZ-Nachfrage erklärte die Polizei allerdings, dass in der Tat Beamte unterwegs gewesen seien. Jedoch habe es sich bei der gesuchten Person nicht um ein Kind, sondern einen Erwachsenen gehandelt, der auf dem Foto indes sehr jung ausgesehen habe. Daher habe sie bei einem flüchtigen Blick für ein Kind gehalten werden können. Die Polizei war in der Nachbarschaft unterwegs, da die gesuchte Person dort zuletzt gemeldet gewesen sein soll. Laut Polizei habe der Anwohner alles richtig gemacht: „Wenn jemandem etwas ungewöhnlich vorkommt, dann ist es besser, einmal zu viel als einmal zu wenig anzurufen“, sagte Sprecherin Anna-Lena Hornauer. Man begrüße es sehr, wenn Menschen aufein­ander achten.