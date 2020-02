Oldenburg Auch in Oldenburg hat Sturmtief „Sabine“ ihre Spuren hinterlassen. Zu den rund 50 Einsätzen im Stadtgebiet am Sonntag waren bis Montagmittag noch etwa zehn dazugekommen. 75 Feuerwehrleute waren am Sonntag zwischen 16 und 23 Uhr im Einsatz. Nach Kenntnis der Feuerwehr wurden keine Personen verletzt. Da auch keine gravierenden Schäden entstanden waren, „wurde keine besondere Führungsstelle eingerichtet“, erklärte der Einsatzleiter der Oldenburger Feuerwehr, Oliver Schweder.

• Sturmschäden

Insgesamt ging alles glimpflich aus. Nur vereinzelnd gab es böse Überraschungen – wie in der Fröbelstraße, wo drei Bäume am Montagmorgen auf ein Wohnhaus gefallen waren. „Um halb 9 riefen mich die Nachbarn an“, berichtete Hauseigentümer Horst Neumann. Die Bäume liegen nun auf Dach und Wand des Gebäudes. Der 80-Jährige hatte das Haus jüngst renovieren lassen, um es in zwei bis drei Monaten zu vermieten, bewohnt war es also nicht. „Der Schaden muss nun schnellstens behoben werden. Interessant sieht es aber dennoch aus“, sagte Horst Neumann.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr in die Heiligengeiststraße gerufen. Am CCO-Gebäude hatten sich durch den Sturm Platten der Belüftungsanlage teilweise gelöst. Die Einsatzkräfte demontierten vorsichtshalber die Edelstahlverkleidung.

• Buslinienverkehr

Fast normal, abgesehen von der einen oder anderen Umleitung, lief der Sonntag bei der VWG ab. Ein Feuerwehreinsatz in Metjendorf führte am Nachmittag zu einer Umleitung der Buslinie 330, etwas später auch auf der Linie 329 nahe Am Alexanderhaus. Weiter konnte der Betrieb der Linie 308 in der Auguststraße wegen einer umgefallen Baustellenampel nicht mehr fortgeführt werden. Auch hier gab es zeitweise eine Umleitung. Am Abend konnte die Dürerstraße (Linie 310) wegen eines Feuerwehreinsatzes nicht angefahren werden. Schließlich wurden Busse am Wahnbäkenweg (Linie 323) wegen eines umgestürzten Baums über Ekernstraße/Wilhelmshavener Heerstraße nach Wahnbek geführt.

• Unterrichtsausfälle

Die Entscheidung der Stadt, den Schulbeginn Montag auf die dritte Stunde zu verlegen, war am Sonntagabend gefallen. „So wollten wir die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen, weil Schüler den Schulweg bei Tageslicht antreten konnten“, erklärte Pressesprecher Reinhard Schenke. Kritik kam aus Elternkreisen, die bemängelten, dass die Stadt nicht bereits früher über die Schulausfälle informiert habe. Die Entscheidung hatte die Stadt am Sonntag nach 21 Uhr bekanntgegeben.

• Exkursionsfahrt

Pech hatten unterdessen Schüler des Gymnasiums Eversten, die Sonntagnachmittag vom Flughafen Hamburg zu einer Exkursion nach Rom fliegen sollten. Ihr Flug war erst beim Eintreffen in der Hansestadt gestrichen worden. Die Rückreise konnte der Lateinkurs bis Bremen mit dem Zug antreten. Anschließend mussten die Neuntklässler mitsamt Lehrkräften in Eigenregie vom Bremer Bahnhof abgeholt werden, um nach Oldenburg zurückzukommen. „Die Schüler sind dementsprechend enttäuscht“, berichtete Schulleiter Andreas Jacob. Ob die Rom-Reise nachgeholt wird, konnte der Everster Rektor noch nicht sagen.

• Gärten

Derweil hat der Botanische Garten keine größeren Schäden davongetragen. Dennoch blieb die Anlage am Philosophenweg am Montag geschlossen. „Wir müssen noch Bäume auf abgebrochene Äste untersuchen“, sagte Klaus Reis, Technischer Leiter. Wahrscheinlich sei aber Dienstag, nach abgeschlossenen Aufräumarbeiten, wieder regulär geöffnet. Gleiches gilt für den Schlossgarten, der ebenfalls Montag geschlossen war. Geschont werden unterdessen für den Rest der Woche die städtischen Sportplätze. Ausgenommen von der Sperre sind wie so oft die Kunstrasenplätze.

Aktuelle Infos zu „Sabine“: bit.ly/nwz-sabine