Oldenburg Einbruch in ein Einkaufscenter am Scheideweg: Zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Montag, 7 Uhr, sind unbekannte Täter offenbar mit einer Leiter auf das Vordach des Geschäfts gestiegen. Der Einbruch wurde der Polizei am Montag gemeldet.

Auf dem Dach öffneten die Täter mit Gewalt einen Lüftungsschacht und ließen sich etwa drei Meter tief in den Raum einer Kundentoilette hinab. Dort öffneten die Unbekannten auf noch nicht geklärte Art und Weise eine Wand und gelangten so an einen auf der Rückseite der Wand in den Verkaufsräumen aufgestellten Geldautomaten. Den Automaten brachen sie ebenfalls auf.

Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Auch ist noch nicht bekannt, ob Bargeld gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 790-4115.