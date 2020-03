Plastikflasche An Kopf Geworfen: Männer greifen Polizisten in Oldenburg an

Oldenburg Einen Angriff auf Polizeibeamte hat es bereits am Sonntag in der Hans-Fleischer-Straße in Oldenburg gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Anwohner hatten gemeldet, dass eine Personengruppe auf einem Parkplatz Lärm machen und augenscheinlich Drogen konsumieren würden.

Gegen 0.30 Uhr stellten die Polizeibeamten vor Ort circa 15 Personen sowie Cannabisgeruch fest. Trotz Aufforderung weigerten sich mehrere Personen aus der Gruppe, sich entsprechend auszuweisen. Sie bedrängten und schubsten die Beamten. Ein 28-Jähriger griff aus der Gruppe heraus einen Polizeibeamten an und versuchte, diesen zu schlagen.

Mit dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten, den Mann am Boden zu fixieren. Während der 28-Jährige versuchte, sich loszureißen, warf ein anderer Mann eine gefüllte Plastikflasche an den Kopf eines Polizeibeamten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Ein weiterer Flaschenwurf verfehlte die Beamten.

Der „Flaschenwerfer“ flüchtete mit weiteren Gruppenmitgliedern und konnte bislang noch nicht identifiziert werden, sodass Zeugen des Vorfalles gebeten werden, sich bei der Polizei unter Tel. (0441) 7904115 zu melden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.