NWZonline.de

t

Zwei 15- und 16-jährige Mädchen hat ein Exhibitionist an den Bloherfelder Teichen am Montagabend belästigt. Laut Polizei haben die beiden Jugendlichen gegen 21.30 Uhr am Gehweg neben den Teichen auf einer Parkbank gesessen, als plötzlich im Gebüsch hinter der Bank ein unbekannter Mann auftauchte. Dieser sei lediglich mit einer weißen Unterhose bekleidet gewesen, die er heruntergelassen hatte. Während sich der Mann den beiden Mädchen präsentierte, habe er an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die beiden Opfer seien daraufhin mit ihren Fahrrädern geflüchtet.Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen mindestens 50 Jahre alten und etwa 1,90 Meter großen und schlanken Mann mit Glatze gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter0441/790 41 15 zu melden.In den vergangenen Wochen und Monaten war es immer wieder zu exhibitionistischen Handlungen gekommen, überwiegend im Bereich Eversten/Bloherfelde. Allerdings waren die Täterbeschreibungen immer unterschiedlich.