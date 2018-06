Oldenburg Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 14-jährigen Schüler, der im Verdacht steht, einen unter Naturschutz stehenden Wildvogel im Internet zum Verkauf angeboten zu haben.

Eine 49-jährige Oldenburgerin hatte sich in den vergangenen Tagen bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass auf einem Kleinanzeigen-Portal im Internet eine Blaumeise zum Verkauf angeboten worden sei. Der Vogel sei anfangs für 15 Euro, kurz darauf jedoch für 50 Euro angeboten worden, teilte die Polizei mit.

Da unter anderem der Besitz von Tieren geschützter Arten nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter Strafe gestellt ist, nahmen die Beamten Kontakt zum mutmaßlichen Verkäufer der Meise auf. Zivile Beamte suchten am Donnerstagabend schließlich die Adresse des Verkäufers in Kreyenbrück auf und gaben dort einem älteren Mann gegenüber vor, den Vogel kaufen zu wollen.

Der Mann holte daraufhin einen Käfig hervor und zeigte den Beamten den zum Verkauf stehenden Jungvogel. Im Zuge der Ermittlungen stellten die zivilen Beamten schließlich fest, dass ein Familienangehöriger des Mannes den Vogel zum Verkauf angeboten habe.

Wenige Minuten später erschien der 14-Jährige an der Tür des Hauses und erklärte der Polizei, dass dies „sein“ Vogel sei. Daraufhin zückten die Beamten ihre Dienstausweise und gaben sich zu erkennen. Der Jugendliche gab nun an, dass er den Vogel selbst vor wenigen Tagen in der Nähe der IGS Kreyenbrück gekauft habe. Die Beamten stellten die Blaumeise mitsamt Käfig sicher und übergaben sie dem Tierheim.