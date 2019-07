Oldenburg Nach einem Streit zwischen zwei Frauen, der mit einer Verletzten endete, ermittelt die Polizei. Wie es in der Mitteilung vom Dienstag heißt, war bereits am vergangenen Mittwoch, 17. Juli, gegen 10.40 Uhr ein 88-jährige Oldenburgerin war mit einem Einkaufstrolley auf dem Gehweg der Eichenstraße Richtung stadtauswärts unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung in die Blücherstraße sei die sehbehinderte Rentnerin auf eine Frau zugekommen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg stand.

Die 88-Jährige habe die Frau gebeten, ihr Fahrrad zur Seite zu schieben, um nicht auf den Radweg ausweichen zu müsse. Die beiden Frauen gerieten in Streit. Am Ende schubste die Radfahrerin die Seniorin, so dass diese zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Die Unbekannte stieg auf ihr Fahrrad und fuhr Richtung Bloherfelde davon. Ein Zeuge sei der Frau noch nachgelaufen, so die Polizei konnte sie jedoch nicht mehr einholen.

Beschrieben wird die Radfahrerin als etwa 60 Jahre alt mit kurzen graue Haaren und Brille. Sie soll einen dunkelblauen Parka sowie einen silbernen Fahrradhelm getragen haben. Unterwegs war sie mit einem dunklen Damenrad mit Tiefeinstieg und Einkaufskorb. Zeugen, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 790-41 15.