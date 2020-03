Polizei Oldenburg Sucht Zeugen: Hoher Sachschaden nach Einbruch ins Olantis

Oldenburg Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in das Schwimmbad-Gebäude des Olantis eingestiegen und haben dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 3.30 Uhr hatten die Täter eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Schwimmbads eingeschlagen. Von dort aus waren sie nach den ersten Ermittlungen der Polizei in den Kassenbereich gelangt, wo sie schließlich gewaltsam einen Tresor öffneten. Mit einer geringen Bargeldsumme als Beute flüchteten die Diebe schließlich unerkannt aus dem Gebäude.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. (0441) 790-4115.