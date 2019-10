Oldenburg Zu einem Raub ist es am Freitag vor einem Supermarkt in der Cloppenburger Straße in Oldenburg gekommen, teilt die Polizei mit. Gegen 12.45 Uhr stand eine 46-jährige Oldenburgerin vor dem Ausgang des dortigen Lidl-Marktes und wollte ihre Geldbörse in ihre Handtasche stecken.

In diesem Moment näherte sich dem Opfer ein Mann auf einem grün-schwarzen Damenrad an und entriss der Frau ihre Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter zunächst in Richtung der anliegenden Häuserblocks im „Alter Postweg“. Als er bemerkte, dass das Opfer ihn zu Fuß verfolgte, drehte der Täter in Richtung „Klingenbergplatz“ um und fuhr davon. Die Frau blieb unverletzt und meldete den Vorfall wenig später von zu Hause. Eine Fahndung in der Nähe des Tatorts durch die Polizei verlief erfolglos.

Der Zeugenbeschreibung zufolge soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser habe schwarze, schulterlange und etwas gewellte Haare getragen und sei mit einer Trainingsjacke mit roten Ärmeln bekleidet gewesen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. (0441) 790-4215 bei der Polizei zu melden.