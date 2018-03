Oldenburg Ein Fall von gefährlicher Körperverletzung soll sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wallstraße Oldenburg ereignet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war ein 19-jähriger Oldenburger zwischen 22 und 23 Uhr mit seiner gleichaltrigen Freundin in der Innenstadt unterwegs. „In einem Schnellrestaurant an der Langen Straße kam es zur Begegnung mit zwei unbekannten Männern, die das Paar zunächst beleidigten und bedrohten“, berichtet Polizeisprecher Stephan Klatte.

Nachdem die beiden Jugendlichen das Schnellrestaurant verlassen hatten, seien die Unbekannten ihnen demnach hinterhergelaufen. „Einer der beiden fing in der Wallstraße damit an, den 19-Jährigen zu schubsen und zu schlagen. Der Jugendliche wehrte sich und konnte den Angreifer zu Boden bringen“, erklärt Stephan Klatte den Vorfall. Dabei habe er umstehende Passanten um Hilfe gerufen. „Nach kurzer Zeit sei nun jedoch der zweite Unbekannte dazu gekommen und habe dem 19-Jährigen ins Gesicht getreten. Danach seien die Männer in Richtung Lange Straße geflüchtet“, heißt es weiter. Bei den Tätern soll es sich nach bisherigen Ermittlungen um zwei dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Im Fokus der Beamten steht dabei ein etwa 60 bis 65 Jahre alter Mann. Er soll nach Angaben des Opfers zu Hilfe gekommen sein. Gemeinsam mit einer weiblichen Begleitung im selben Alter habe sich der Mann jedoch wieder entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere das Paar, sich zu melden. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegen genommen.