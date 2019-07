Oldenburg Die Polizei Oldenburg warnt: In den zurückliegenden Wochen ist es in der Region zu mehreren Diebstählen durch falsche Wasserwerker gekommen. „Auch in Oldenburg sind immer wieder falsche Handwerker unterwegs“, weiß Polizeisprecher Stephan Klatte. Die jüngsten Fälle ereigneten sich in Westerstede, Delmenhorst und Stade. Dabei konnte von einem der dringend Tatverdächtigen eine Phantomzeichnung angefertigt werden, mit der nun nach dem Mann gesucht wird. Doch das Problem beschränkt sich nicht nur auf die Region rund um Oldenburg. „Es gibt Täter, die sind landes- und sogar bundesweit aktiv“, beschreibt Klatte. Dabei bringen die Täter vor allem ältere Menschen um teils hohe Beträge.

Wohnräume durchwühlt

Und das ist die Masche der falschen Wasserwerker: Freundliche Männer im Blaumann klingeln vorzugsweise bei älteren Menschen und behaupten, in der Nachbarschaft habe es bei Bauarbeiten einen Wasserrohrbruch gegeben. Deshalb müssten nun im Haus die Wasserleitungen überprüft werden. Dazu sollen die Bewohner dann im Keller, im Badezimmer oder in der Küche ihre Wasserhähne wahlweise auf- oder zudrehen.

In der Zeit können die Täter unbeobachtet in den Wohnräumen nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen suchen. In anderen Fällen behaupten die Unbekannten, sie müssten den Wasserzähler ablesen. Und während sie dies in Gegenwart der Wohnungsinhaber tun, schleicht ein Komplize auf der Suche nach Beute durch die Wohnung. Wenn die Opfer den Diebstahl bemerken, sind der oder die Täter längst über alle Berge.

In Göttingen machten die Täter nach Angaben der Polizei im Juli zweimal binnen weniger Tage sogar Beute im Wert von jeweils rund 30 000 Euro. Landesweit gab es seit Jahresbeginn Dutzende derartige Taten. Eine Frau in Hannover wurde um 100 000 Euro erleichtert.

In Oldenburg versuchten falsche Handwerker im Mai in die Wohnung einer 94-Jährigen zu gelangen. Bei dem Vorfall handelte es sich um drei Tatverdächtige zwischen 25 und 35 Jahren, die am Haarenufer unterwegs waren.

90-Jährige bestohlen

Im Juni vergangenen Jahres verschafften sich falsche Wasserwerker Zutritt zu der Wohnung einer 90-Jährigen an der Nibelungenstraße. Danach fehlten der Seniorin mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine Bankkarte. Zudem wurden ihre Wertsachen durchwühlt.

„Die Masche ist leider nicht neu“, sagt Polizeisprecher Klatte. Dies zeigt ein Fall aus dem Jahr 2016: An einem einzigen Tag (17. August) suchten die Betrüger einen 96 Jahre alten Mann an der Otto-Straße sowie eine 86 Jahre alte Frau an der Kanalstraße/Damm heim. Bei einem dritten Vorfall am selben Tag an der Cäcilienstraße blieb es beim Versuch. Mitunter seien Einzeltäter am Werk, in anderen Fällen würden organisierte Banden dahinterstecken.

Nicht ins Haus lassen

Doch was kann man tun? Dazu rät Polizeisprecher Klatte: „Unangekündigt und ohne Termin muss niemand ins Haus gelassen werden.“ Seien es Wasserwerker oder andere spontane Besucher: „Manche geben sich als Handwerker aus, oder als Mitarbeiter der EWE.“ Das ist auch der EWE bekannt. „Daher können sich unsere Mitarbeiter immer ausweisen“, heißt es dazu auf Nachfrage. Wer dennoch Zweifel hat, kann sich an die Servicenummer des Unternehmens wenden. Dazu ruft die EWE auf ihrer Internetseite auch aktiv auf: „Wenden Sie sich an uns, wenn Sie misstrauisch sind. Fragen Sie die angeblichen Mitarbeiter nach ihrem Personal- oder Mitarbeiterausweis und rufen Sie uns im Beisein des angeblichen Mitarbeiters an“. Die Telefonnummer lautet Telefon 8000-5555.

„Auch die Augen offen zu halten und mit den Nachbarn zu sprechen, kann vorbeugen“, ergänzt Stephan Klatte. Bei unbekannten Personen, die in der Nachbarschaft etwas suchen, kann es durchaus helfen, diese anzusprechen. Im ehrlichen Fall bekommt jemand Hilfe, der sie braucht, „wer jedoch etwas im Schilde führt, ist so gewarnt und verschwindet meist recht schnell.“