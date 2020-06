Polizei Sucht Zeugen: 81-jährige Oldenburgerin bei Handtaschenraub verletzt

Oldenburg Eine 81 Jahre alte Oldenburgerin ist am Pfingstmontag Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Sie musste nach dem Vorfall ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Rentnerin war demnach um 17.20 Uhr zu Fuß zu einem Restaurant an der Nadorster Straße unterwegs. Als sie von der Kirchhofstraße nach rechts in die Ehnernstraße abbog, sei eine unbekannte Frau von hinten an sie herangetreten und habe ihr die Handtasche von der Schulter gerissen. Die 81-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht, stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Nachdem die Diebin in unbekannt Richtung geflüchtet war, ging die Rentnerin zunächst noch in das Restaurant an der Nadorster Straße, von wo aus schließlich die Polizei alarmiert wurde. Nachdem die Oldenburgerin eine detaillierte Beschreibung der Täterin abgegeben hatte, leiteten die Beamten eine Fahndung ein. Die verletzte Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Minuten später konnten Einsatzkräfte an der Alexanderstraße eine 23-jährige Frau antreffen, auf die die Beschreibung des Opfers zutraf. Die geraubte Handtasche mit Bargeld sowie Schlüsseln konnten die Beamten bislang allerdings noch nicht finden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise. Zeugen können sich unter Telefon 790-4115 melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen