Oldenburg Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend versucht, eine 60-jährige Radfahrerin in Oldenburg zu berauben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 22.05 Uhr auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Stadtmitte.

Dort war die 60-Jährige mit dem Rad unterwegs. Etwa in Höhe des Kleinen Bürgerbusch bemerkte die Frau, dass sich von hinten ein Radfahrer näherte. Sie verlangsamte die Geschwindigkeit, um den Radfahrer vorbeizulassen. Der unbekannte Radfahrer griff in diesem Moment an den Rucksack der Frau, vermutlich mit der Absicht, ihn zu entreißen. Als die Oldenburgerin daraufhin jedoch stark abbremste, verlor der Angreifer das Gleichgewicht und stürzte.

Die 60-Jährige eilte zu einer gegenüberliegenden Tankstelle, um Hilfe zu rufen. Der Unbekannte flüchtete währenddessen in unbekannte Richtung. Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und schlanken Mann gehandelt haben. Er sei nach Zeugenangaben 170 bis 175 cm groß und habe dunkle, kurze und lockige Haare gehabt. Über Mund und Nase habe der Angreifer ein rotes Tuch gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0441/790-4115.