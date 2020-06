Polizei Sucht Zeugen: Wieder entblößt sich ein Exhibitionist in Oldenburg

Oldenburg Erneut ist am Donnerstag am Wanderweg neben den Bloherfelder Teichen ein unbekannter Exhibitionist aufgefallen. Bereits am Mittwoch ist an derselben Stelle eine 27-jährige Frau belästigt worden.

Am Donnerstagabend meldete sich eine 29-jährige Joggerin bei der Polizei. Die Frau war gegen 20.20 Uhr hinter dem Gymnasium Eversten (Theodor-Heuss-Straße) unterwegs, als sie aus Richtung eines Gebüsches Geräusche wahrnahm. Unmittelbar darauf habe die Oldenburgerin dann einen Mann gesehen, der sich ihr mit heruntergelassener Hose präsentierte, schildert die Polizei. Die Joggerin sei weitergelaufen und habe dann von zuhause die Polizei alarmiert. Die anschließende Fahndung nach dem Unbekannten führte nicht zum Erfolg.

Aufgrund der übereinstimmenden Täterbeschreibung gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei beiden Vorfällen um denselben Täter handelt. Die 29-Jährige beschrieb den Mann als etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er habe helle aber nicht blasse Haut gehabt und sei mit einem grauen Hoodie, grauer Jogginghose und Sportschuhen bekleidet gewesen. Unter dem Hoodie sei ein rotes Shirt erkennbar gewesen; die Kapuze habe der Mann tief ins Gesicht gezogen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese können unter Telefon 790-4115 eingereicht werden.