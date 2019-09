Oldenburg Und dann kam die (Regen-) Flut: Am dritten Tag des Oldenburger Stadtfestes war bei zunächst gutem Wetter bis 23.30 ein starker Zulauf zu den Bühnen und Verkaufsständen im gesamten Fußgängerbereich der Oldenburger Innenstadt festzustellen, heißt es von der Polizei. Laut Veranstalter haben etwa 130.000 Zuschauer das Stadtfest am Samstag besucht. Just zu dieser Zeit kam es für rund 20 Minuten zu einem Starkregen mit vereinzelt starken Windböen.

Dadurch wurde unter anderem ein Verkaufspavillon in der Lange Straße beschädigt. Entsprechend begaben sich die Stadtfestgäste teilweise fluchtartig unter die Verkaufsstände beziehungsweise in die umliegenden frei zugänglichen Gebäude. Die Besucher des sehr stark gefüllten Waffenplatzes flüchteten in das nahe gelegene Parkhaus. Dabei wurde laut Polizei die Schranke beschädigt und es kam zu Streits mit dem Parkhausmitarbeiter.

Gemäß dem Sicherheitskonzept wurde ein Treffen der Einsatzleiter der Polizei und der Feuerwehr mit dem Ordnungsamt und dem Veranstalter durchgeführt, um die Situation und Gefahrenlage zu besprechen. Da es keine weiteren Hinweise auf ein Unwetter oder eine sonstige wetterbedingte Gefahren für das Stadtfest gab, entschloss man, die weitere Veranstaltung nicht zu beenden oder einzuschränken. Im Anschluss an die Regenschauer konzentrierten sich die Besucherströme insbesondere auf den Waffenplatz, den Rathausmarkt und die Lange Straße.

Es wurde überwiegend friedlich weitergefeiert, heißt es in der Presseerklärung. Die Polizei hat insgesamt vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Es wurden neun Platzverweise für den Innenstadtbereich ausgesprochen und drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Von der gemeinsamen Jugendstreife der Stadt Oldenburg und der Polizei wurden etwa 80 Minderjährige alkoholisiert angetroffen, davon waren drei Jugendliche laut Polizei „nicht mehr wegefähig“ und mussten von ihren Eltern abgeholt oder nach Hause gebracht werden.

Vorbildlich haben sich wie am Vortag wieder die Autofahrer verhalten. Bei Verkehrskontrollen auf dem Innenstadtring wurden keine alkoholisierten Fahrzeugführer festgestellt. Aus Sicht der Polizei ein insgesamt ruhiger Verlauf des 3. Stadtfesttages.