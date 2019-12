Oldenburg Alles andere als friedlich ging es in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages in der Innenstadt zu. Gegen 4.30 Uhr musste die Polizei wegen einer gefährlichen Körperverletzung in der Mottenstraße ausrücken. Unbekannte hatten einem 30-jährigen Oldenburger eine leere Glasflasche an den Kopf geworfen. Das Opfer erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen, die eine Rettungswagenbesatzung behandelte.

Nur eine halbe Stunde später, gegen fünf Uhr, rückten die Beamten zu einer Disco in die Baumgartenstraße aus. Ein Unbekannter hatte mit Fäusten auf zwei 21- und 22-jährige Männer im Raucherbereich eingeschlagen. Security-Mitarbeiter konnten den Täter zunächst festgehalten. Bis die Polizei eintraf, war der Mann aber durch eine Hintertür geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 7 90 41 15.