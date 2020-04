Polizeieinsatz In Oldenburg: Ladendieb flüchtet auf gestohlenem Fahrrad

Oldenburg Erst ein Ladendiebstahl, dann die Flucht mit dem geklauten Fahrrad: Von diesem Vorfall berichtete die Polizei am Mittwoch. Passiert war es am Dienstag in einem Lebensmitteldiscounter an der Wilhelmshavener Heerstraße. Einem 42-jährigen Mitarbeiter war zunächst ein Kunde aufgefallen, der während seines Aufenthalts im Geschäft keinen Mundschutz trug. Kurz darauf beobachtete der Angestellte, dass der Mann Lebensmittel in seinem Rucksack verstaute. Er sei dann zur Kasse gegangen, wo er jedoch nur einen Teil der Waren bezahlte, so die Aussage. Daraufhin sprachen der Mitarbeiter und ein 43-jähriger Kollege den Mann an. Dieser habe daraufhin sehr aggressiv reagiert, Gegenstände um sich geworfen und sei laut geworden, berichtet die Polizei.

Als der mutmaßliche Dieb sich immer weiter dem Ausgang näherte, wollte der 43-Jährige ihn festhalten. Der jedoch schubste den Mitarbeiter gegen ein Regal, wobei dieser leicht verletzt wurde. Der Mann stieg dann vor dem Geschäft auf ein Fahrrad und flüchtete Richtung Stadtmitte.

Die Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Polizei und beschrieben den Flüchtigen. Wenige Minuten später konnte eine Streifenwagenbesatzung an der Nadorster Straße einen 31-Jährigen anhalten, auf den die Beschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten die mutmaßlich zuvor gestohlenen Lebensmittel. Bei der Überprüfung des polizeilich registrierten Rads stellten sie zudem fest, dass es am selben Tag in Wechloy gestohlen worden war.

Gegen den 31-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen räuberischen Diebstahls und Fahrraddiebstahls.