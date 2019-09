Oldenburg Ein 30-jähriger hat am Mittwochvormittag für eine kurze Sperrung aller Gleise im Oldenburger Hauptbahnhof gesorgt. Ein aufmerksamer Fahrdienstleiter hatte den Mann in den Gleisen zwischen Hauptbahnhof und Stellwerk entdeckt, teilte die Polizei mit. Bundespolizisten trafen den „Gleisläufer“ bereits wenige Minuten später in den Gleisen an und brachten ihn aus dem Gefahrenbereich.

Für den Einsatz mussten die Gleise für sieben Minuten gesperrt werden. Einige Regionalzüge verspäteten sich wegen des Vorfalls. Der 30-Jährige hatte gegenüber den Beamten angegeben, aus Gründen der Orientierung sich in den Gleisen bewegt zu haben. Er war, so sagte er, auf dem Weg nach Ahlhorn.

Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zu einer konkreten Gefährdung des Bahnverkehrs kam es insbesondere aufgrund der schnellen Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der DB AG und Bundespolizei nicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.