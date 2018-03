Oldenburg Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag, 28. Februar, dass ein offenbar stark betrunkener Radfahrer auf der Lasiusstraße im Bereich des Dobbenteiches unterwegs sei. Der Mann sei dabei bereits mehrmals gestürzt.

Die Beamten suchten den Radfahrer und fanden ihn am Prinzessinweg. Er fuhr unsicher in Schlangenlinien und kollidierte beinahe mit dem Streifenwagen, teilte die Polizei mit. Der 29-jährige Oldenburger hatte aufgrund seiner Stürze bereits mehrere blutende Wunden im Gesicht und wurde im Krankenhaus untersucht. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen – mit einem Wert von 2,62 Promille.