Oldenburg „Eine Bande wurde gestellt – und auf deren Einbruchsliste steht auch Ihr Name“ – so hatte es ein vermeintlicher Polizist diesmal einer 94-jährigen Oldenburgerin glaubhaft vermittelt. Die Folge: „ein Schaden von mehreren Tausend Euro“, wie es nach ersten Erkenntnissen vom (richtigen) Polizeisprecher Stephan Klatte heißt.

Die Rentnerin war zu Fuß bei der Filiale eines Geldinstitutes an der Nadorster Straße und hat dort ihre Bankgeschäfte erledigt. Anschließend kehrte sie gegen 10 Uhr wieder in ihre Wohnung an der Bogenstraße zurück.

Noch im Hausflur des Mehrparteienhauses wurde die Oldenburgerin von einem unbekannten, etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann angesprochen. Der Unbekannte stellte sich als „Herr Koch“ von der „Polizeistation Oldenburg“ vor und schilderte der Rentnerin, dass im Haus eingebrochen worden sei. Er müsse nun dringend nachsehen, ob die Wertsachen der Frau noch vorhanden wären.

Die 94-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung und zeigte ihm eine Geldkassette, in der sie ihre Ersparnisse aufbewahrte. Als die Frau Verdacht schöpfte, rief sie eine Nachbarin aus dem Haus an und bat um Hilfe. Nach dem Telefonat war der Unbekannte verschwunden. Mit ihm die Geldkassette mit über 1000 Euro Bargeld sowie die Handtasche der Frau, in der sie ihre Sparbücher für die Bankgeschäfte deponiert hatte.

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und auch einem Hubschrauber nach dem unbekannten Dieb, bislang ohne Erfolg. Es soll sich um einen dicklichen, 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit schwarzer Weste und dunkler Hose gehandelt haben. Er trug kurze dunkelblonde Haare. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 0441/790-4115.

Die Zahl der sogenannten „falschen Polizisten“ – also Tätern, die sich als Ordnungskräfte ausgeben und ihre vorwiegend älteren Opfer mit der immer gleichen (obigen) Masche um viel Geld betrügen, ist in den vergangenen Wochen im Nordwesten wieder deutlich angestiegen.