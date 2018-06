Oldenburg Diese Brandserie hielt Feuerwehr und Polizei im vergangenen Jahr in Atem: Immer wieder gingen Müll- und Papiercontainer – vornehmlich an der Alexanderstraße und angrenzenden Straßen – in Flammen auf. Verantwortlich für die Serie soll ein 48 Jahre alter Mann aus Oldenburg sein. Seit Mittwoch muss er sich vor dem Amtsgericht wegen versuchter schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigungen und einer Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad verantworten.

Die Trunkenheitsfahrt ist von Bedeutung, weil es in der Nacht der Fahrt zu weiteren Bränden gekommen war. Der Angeklagte, der an der Alexanderstraße wohnt, befand sich in Tatortnähe. Von April bis Juni hatten in erster Linie Müll- und Papiercontainer gebrannt. Richtig gefährlich wurde es dann im Dezember. An der Nadorster Straße soll der Angeklagte einen Papiercontainer in Brand gesetzt und das brennende Behältnis dann an ein bewohntes Gebäude geschoben haben.

Laut Anklage sollten die Flammen auf das Haus übergreifen, was in letzter Sekunde aber noch verhindert werden konnte. Weil Menschen gefährdet waren, hat die Staatsanwaltschaft diese Brandstiftung als Verbrechenstatbestand eingestuft. In dieser Nacht soll er noch eine Brandspur bis zu sich nach Hause gelegt haben. Am Ende brannte es sogar direkt vor seiner Wohnung.

Häufig war er in Tatortnähe angetroffen worden, teils mit schwarz verrußten Händen. Die Polizei hatte ihn mit zur Wache genommen und verhört. Da ihm nichts zu beweisen war, durfte er zunächst wieder gehen. Und prompt gab es die nächsten Brände auf seinem Heimweg.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, der nun in U-Haft sitzt, er könne sich an nichts erinnern. Er habe die Brände aber nicht gelegt. Das Gericht muss nun zahlreiche Zeugen hören. Der Prozess wird am 14. Juni fortgesetzt.