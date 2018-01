Oldenburg „Das ist ja eine große Freude, dass ein Zeuge überhaupt mal kommt.“ Der Vorsitzende Richter der Oldenburger Schwurgerichtskammer, Sebastian Bührmann, gab sich am Dienstag schon mit wenig zufrieden. Einen Durchbruch brachte die Aussage indes nicht.

Im Prozess um ein mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt am Lappan vom 16. Juli vergangenen Jahres konnten die Zeugen, die am Dienstag tatsächlich erschienen waren, nur zum Randgeschehen etwas aussagen. Das Opfer und ein direkter Tatzeuge dagegen fehlten im Gerichtssaal – wie schon am ersten Verhandlungstag vor eineinhalb Wochen.

Schwieriger Prozess

Der Prozess vor dem Oldenburger Gericht steht unter keinem guten Stern. Nicht nur, dass der Angeklagte fünfzehn verschiedene Aliasnamen hat. Möglicherweise stammt der vermutlich 31-Jährige aus Marokko. Der abgelehnte Asylbewerber soll in der Tatnacht einem Landsmann eine abgebrochene Whisky-Flasche in den Hals gerammt haben.

Ohne Opfer gestaltet sich das Verfahren aber schwierig. Die Polizei hatte nach dem ersten Verhandlungstag den Mann in einer Oldenburger Flüchtlingsunterkunft gesucht – ohne Erfolg. Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, der Mann habe sich womöglich nach Hannover abgesetzt.

Gesucht wurde auch der Begleiter des Opfers. Dieser direkte Tatzeuge ist gänzlich verschwunden. Keiner weiß, wo er sich aufhält. Ein weiterer Zeuge ist in Mexiko, ein anderer in Neuseeland. Jetzt bleiben der Kammer noch drei hörgeschädigte Zeugen, die am Freitag unter Mithilfe eines Gebärdensprach-Dolmetschers vernommen werden sollen.

Polizei sucht nach Opfer

Ist das Randgeschehen der Bluttat auch wichtig – ohne den Mann, der im Sommer vergangenen Jahres lebensgefährlich verletzt worden war, wird es in dem Verfahren nicht gehen. Der Angeklagte will von dem Landsmann in der Tatnacht angegriffen worden sein. Es sei um Drogen gegangen, hatte der Angeklagte erklärt.

Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass sich das Opfer so beharrlich weigert, auszusagen. Die Kammer will nun alles daran setzen, den Mann doch noch zu ermitteln. Die Polizei soll ihn dann zum Prozess nach Oldenburg bringen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.