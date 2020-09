Prozess In Oldenburg: Staatsanwalt fordert 14 Jahre Haft wegen Ermordung der Urgroßmutter

Oldenburg Die Staatsanwaltschaft hat für einen 21-Jährigen wegen des Mordes an seiner Urgroßmutter eine Haftstrafe von 14 Jahren beantragt. Der zur Tatzeit 20-jährige Deutsche habe die 88 Jahre alte Frau im Februar dieses Jahres in Oldenburg aus Habgier heimtückisch und grausam getötet, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Oldenburg. Sie beantragte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung. (Az.:6 KLs 6/20)

Mord An Uroma In Oldenburg Geständnis ohne Emotionen

Der Angeklagte selbst hatte zum Prozessauftakt vergangene Woche ein umfassendes Geständnis abgelegt. Auch sein Verteidiger sah die Mordmerkmale bei der Tat erfüllt, forderte in seinem Plädoyer aber eine deutlich mildere Jugendstrafe von acht Jahren Haft. Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem letzten Wort für die Tat.

Nach Aussagen einer Gutachterin besteht bei ihm der Verdacht auf eine Persönlichkeitsstörung. Der 21-Jährige hatte nach eigenen Angaben zuerst versucht, die arg- und wehrlose Seniorin zu erdrosseln und ihr schließlich mehrfach heftige Ellenbogenschläge gegen den Kopf versetzt, um an ihre EC-Karte zu kommen. Die Frau starb an einem Schädel-Hirn-Trauma. Ein Urteil soll gegen Mittag gesprochen werden.