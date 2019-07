Oldenburg Einiges zu tun hatte die Polizei am Wochenende: Am Samstagmorgen um 3.25 wurden die Beamten zu einer Kneipe in der Wallstraße gerufen. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen zunächst zwei Männern im Alter von 20 und 24 Jahren.

Nach einer provozierenden Antwort verlies der 20-jährige das Lokal. Draußen flammte der Streit zwischen den beiden und weiteren Männern erneut auf. Dabei wurden drei Männer durch Schläge und Tritte verletzt.

Am späten Abend zwischen 2.30 und 2.45 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines EC-Cash-Gerätes bei einer Gaststätte an der Einmündung Lange Straße/Wallstraße. Ein Mitarbeiter bemerkte noch zwei Jugendliche weglaufen, die das auf einem Tisch liegende Gerät an sich genommen hatten. Einer der beiden mutmaßlichen Täter soll etwa 1,90 Meter groß sein und ein schwarzes Cap getragen haben. Der zweite Jugendliche sei etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug einen Drei-Tage-Bart, hat blonde bis leicht rötliche Haare und war mit einem dunklen Kapuzenpullover und ebenfalls schwarze Cap bekleidet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 7904115.

Kein Geld fürs Taxi, dafür aber schlechtes Benehmen hatte ein 59-jähriger Mann aus Wiefelstede am Samstag gegen 3 Uhr: Nachdem er ein bestelltes Taxi von einer Kneipe in der Innenstadt zu seiner Wohnung nicht bezahlen konnte, hatte er nur grobe Worte übrig. Bei der Klärung der Zahlungsschwierigkeiten beleidigt er auch die hinzugezogenen Polizeibeamtinnen und -beamten. Letztendlich wurde er aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Auch dort gingen die Beleidigungen noch Stunden weiter. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.