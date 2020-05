Räuberischer Diebstahl In Oldenburg: Unbekannter will Babyartikel im Wert von 60 Euro stehlen

Oldenburg In einem Lebensmittelmarkt an der Ammerländer Heerstraße ist es am Montag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Einem Mitarbeiter des Geschäfts war gegen 13 Uhr ein Kunde aufgefallen, der keinen Einkaufswagen dabei hatte, obwohl das derzeit Pflicht sei. Wenige Minuten später habe der Angestellte gesehen, wie der Mann mit einem prall gefüllten Rucksack durch den Kassenbereich ging und offenbar den Markt verlassen wollte, so die Polizei.

Der Zeuge stellte sich dem mutmaßlichen Ladendieb in den Weg und bat ihn, den Rucksack zu öffnen. Als der Unbekannte daraufhin flüchten wollte, hielt ihn der Mann am Riemen des Rucksacks fest. Der Mann konnte sich jedoch schließlich losreißen und aus dem Geschäft rennen. Den Rucksack, in dem sich Babyartikel im Gesamtwert von über 60 Euro befanden, ließ er zurück.

Wenig später meldete sich eine weitere Zeugin bei den Beamten. Die 54-Jährige erklärte, dass sie den Ladendiebstahl und die Flucht des mutmaßlichen Diebes beobachtet hatte. Wenig später habe sie den Flüchtigen im Artillerieweg in einen roten Opel Corsa steigen sehen, teilte die Polizei mit.

Es soll sich nach Aussage der Zeugen um einen etwa 1,75 Meter großen und dicklichen Mann im Alter von 35 bis 40 Jahren gehandelt haben. Bekleidet sei der Mann mit dunkelblauer Jacke, blauer Jeans und Strickmütze gewesen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.