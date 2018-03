Oldenburg Fragt man Autofahrer, was sie von Tempo 30 Zonen vor Schulen und Kindergärten halten, so finden die allermeisten Befragten sie sinnvoll. Damit deckt sich die Realität bisweilen erstaunlich selten. Von den seit Dezember geltenden neuen Tempo-30-Zonen werden einige noch nicht wahrgenommen.

Ein Beispiel dafür ist die seit Dezember geltende Geschwindigkeitsbeschränkung in der Hauptstraße vor der ehemaligen Comeniusschule. „Die 30 Stundenkilometer werden kaum eingehalten“, schildert Günter Tilmann, Leiter des Herbartgymnasiums, dessen Außenstelle die se Schule ist, seinen Eindruck. „Die meisten sind dort mit 50 oder 60 unterwegs.“

kommentar Langer Atem bei Tempo 30 Die Tempo-30-Zonen sind ein Versuch, Straßen für Kinder und Senioren sicherer zu machen. Bis jetzt kann man nicht sagen, dass der Versuch erfolgreich war. Zu oft fahren Autofahrer im gleichen Tempo wie zuvor an Schulen und Seniorenheimen vorbei; nicht immer mit Absicht, denn die Zonen sind teils schlecht zu sehen. Dennoch sollte der Versuch nicht als gescheitert betrachtet werden. Die Gewöhnung braucht Zeit, an einigen Stellen lässt sich wahrscheinlich nachbessern. Ein langer Atem ist auch sinnvoll mit Blick auf ideologische Grabenkämpfe um Tempo 30. Das Limit ist keine Bevormundung – es soll greifbar und konkret die Sicherheit erhöhen. In dem Maß, wie Erfolge greifbar werden, wird die Akzeptanz von Tempobeschränkungen steigen. Darauf kommt es an.

Wenn man aus Richtung Bloherfelde von der Eichenstraße in die Hauptstraße einbiegt, steht das Tempo 30 Schild an der Bushaltestelle Friedhof Eversten. „Wenn dort ein Bus steht, ist das Schild nicht zu erkennen“, sagt NWZ-Leser Lutz Weber. „Fährt man dort 30, egal ob auf der linken oder rechten Spur, wird man wild überholt, von Fahrzeugen aller Größen, bis hin zum Schulbus“, sagt Weber. „Beschleunigt man am Ende der 30er Zone und der Überholer kann nicht wieder einscheren, gibt’s Gehupe, Stinkefinger und Sonstiges.“ Durch die Überholvorgänge würde noch schneller gefahren als vorher. Als Maßnahme schlägt er „Papp-Polizisten“ oder einen Blitzer vor.

Bei der Stadt ist man auf das Problem bereits aufmerksam geworden. Laut Stadtsprecher Stephan Onnen plant sie, das Tempo-30-Schild zu versetzen, um es für Autofahrer sichtbarer zu machen. „Das geht allerdings wegen des Frostes noch nicht“, so Onnen. Auch im Bezug auf Geschwindigkeitskontrollen will die Stadt reagieren. „Wir wollten erst ein halbes Jahr warten, sammeln aber jetzt schon Eindrücke“, sagt Onnen. „Wenn nötig, kommt der Standort mit auf unsere Liste für Kontrollen.“ Anderswo ging das offenbar schneller: In der Alexanderstraße beim Neuen Gymnasium etwa wurde nach Beobachtung der NWZ bereits geblitzt.

Autofahrer wenden ein, dass das 30-Schild zu hoch hängt und leicht übersehen wird. Da an dieser Stelle drei Schilder übereinander hängen – eines weist auf die Schule hin und ein weiteres auf die geschwindigkeitsbeschränkten Zeiten – hängt es tatsächlich höher als anderswo. Das lässt sich aber laut Stephan Onnen nicht ändern. „Verkehrsschilder müssen mindestens 2,25 Meter hoch hängen, um Fußgänger und Radfahrer nicht zu behindern“, erklärt er. Daraus ergebe sich auch die Höhe der Schilder in der Hauptstraße.