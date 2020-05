Vorfall In Oldenburger Krankenhaus: Rasteder randaliert in Notaufnahme

Oldenburg /Rastede In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein 35-jähriger Rasteder in der Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses (EV) mehrere Polizeibeamte angegriffen. Der alkoholisierte Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Im Detail spielte sich der Vorfall nach Angaben der Polizei so ab: Am Sonntag um 21:25 Uhr wurde durch die Leitstelle Oldenburg eine Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Springerweg in Rastede gerufen. Ein 35-jähriger Radfahrer sei zuvor auf den Kopf gestürzt und sollte für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verhalten des Patienten habe allerdings stark geschwankt, so dass der nötige Krankentransport durch die Polizisten begleitet werden musste.

Während der Fahrt im Rettungswagen und auch in der Notaufnahme widersetzte sich der 35-jährige Mann immer wieder den Anweisungen der Rettungssanitäter und des Klinikpersonals. Schließlich schubste er mehrfach einen 27-jährigen Polizeibeamten. Der Mann aus Rastede wurde daraufhin zu Boden gebracht und ihm wurden Handschellen angelegt. Da der 35-Jährige während der Festnahme auch noch spuckte, wurde ihm zusätzlich noch zum Schutz der Beamten und des Klinikpersonals ein Mundschutz angelegt. Bevor der Mann schließlich zur Dienststelle gebracht werden konnte, versuchte er die Polizeibeamten noch zu treten, beleidigte sie und versuchte sich auf dem Weg zum Streifenwagen loszureißen.

Gegen den Rasteder wird nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Beleidigung ermittelt.