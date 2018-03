Oldenburg Die Täter gingen nicht zimperlich vor. Mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock bewaffnet drangen am späten Mittwochabend zwei Männer in eine Wohnung an der Hermannstädter Straße in Oldenburg-Bürgerfelde ein, bedrohten den Bewohner und schüchterten ihn ein. Anlass soll laut Polizei eine Straftat zum Nachteil einer gemeinsamen Bekannten gewesen sein. Bevor die Täter wieder gingen, nahmen sie verschiedene Sachen aus der Wohnung des 23-Jährigen an sich.

Die Ermittlungen der Polizei führten noch am Donnerstag zur Festnahme eines der Tatverdächtigen in Bürgerfelde und zum Auffinden des Raubgutes. Der zweite mutmaßliche Räuber wurde heute Morgen in Bloherfelde festgenommen. Ein Richter am Amtsgericht erließ heute Mittag Haftbefehl gegen die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren.