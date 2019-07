Oldenburg Ermittlungserfolg nach Supermarkt-Überfall in Oldenburg: Nach dem schweren Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in der Oldenburger Hauptstraße konnte die Polizei vier Personen ermitteln, die mutmaßlich an der Tat beteiligt waren. Zwei der Männer befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, meldet die Polizei am Donnerstag.

Bei dem Überfall am Abend des 6. April 2019 hatten sich zwei Männer in den Toilettenraum des Geschäfts begeben. Kurz vor Ladenschluss waren sie dort von dem 64-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überrascht worden. Die Täter hatten daraufhin unter anderem Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt und ihm mit der Rückseite eines Beils mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Weitere Mitarbeiter des Geschäfts sind ebenfalls durch Pfefferspray verletzt worden. Mit Bargeld aus den Kassen sowie aus einem Tresor waren die Täter anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 64-Jährige musste mit mehreren Kopfplatzwunden in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Angriff auf den Security-Mitarbeiter wurde im Laufe der Ermittlungen als versuchter Mord bewertet.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit, zu der unter anderem die Auswertung der am Tatort gefundenen Spuren sowie der Videoaufzeichnungen gehörten, haben die Beamten inzwischen die Identität der mutmaßlichen Haupttäter sowie zweier weiterer Männer festgestellt, die im Verdacht stehen, im Hintergrund an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Für zwei 24- und 25-jährige tunesische Staatsangehörige erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle; die Männer wurden am Mittwoch in Oldenburger Wohnungen festgenommen.

Welche Rolle die beiden weiteren Verdächtigen im Alter von 29 und 41 Jahren bei der Tat spielten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.