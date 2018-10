Oldenburg In der Wehdestraße hat sich am Dienstagabend ein Raubüberfall auf die Kassiererin eines Lebensmittelgeschäfts ereignet, teilt die Polizei mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat ein unbekannter Täter das Geschäft gegen 21.50 Uhr. Der etwa 40-Jährige lief an der Kasse vorbei und hielt sich kurz an einem der Regale im Verkaufsraum auf. Anschließend begab er sich zur Kasse und legte einen Artikel auf das Rollband. Dazu hielt er der 35-jährigen Kassiererin zum Bezahlen einen Geldschein hin.

Als die Mitarbeiterin des Marktes die Kasse öffnete, um das Geld entgegenzunehmen und Wechselgeld herausgeben zu können, richtete der Unbekannte eine Waffe auf die 35-Jährige. Er forderte sie auf, ruhig zu bleiben. Danach griff er mit der Hand in die geöffnete Kasse und nahm einige Geldscheine heraus. Anschließend verließ der Mann das Geschäft und flüchtete über die Wehdestraße in unbekannte Richtung. Eine weitere Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.

Nach Aussage der Zeugen war der etwa 40-jährige Täter 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig. Er trug ein schwarzes Basecap sowie einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit schwarzen Turnschuhen, einer blauen Jeans sowie einen khakifarbenen Oberteil.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon (0441) 790-4115 entgegen.