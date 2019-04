Oldenburg 64 Personen sind am Mittwoch im Mittelmeer aus akuter Seenot gerettet worden. Die Initiative „Seebrücke Oldenburg“, die sich für Menschen auf der Flucht und in akuter Not einsetzt, appelliert nun an die Stadt Oldenburg, diese Menschen aufzunehmen. „Die Geretteten brauchen jetzt einen sicheren Hafen, wo sie an Land gehen können“, heißt es in einer Pressemitteilung: „Die Seebrücke Oldenburg fordert eine erneute und öffentliche Bekräftigung des am 24. September 2018 beschlossenen Ratsbeschlusses. In diesem hatte sich die Stadt Oldenburg zum sicheren Hafen und zur Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Menschen bereit erklärt.“ Diese Bereitschaft müsse offensiv an das Bundesinnenministerium und die italienischen Behörden herangetragen werden.

Die Geretteten befinden sich derzeit an Bord der, „Alan Kurdi“, einem Rettungsschiff der Nichtregierungsorganisation Sea-Eye. Das Schiff fährt unter deutscher Flagge. „Für die Aufnahme der 64 Geretteten gibt es also eine besondere Verantwortung der Bundesrepublik“, heißt es in der Pressemittelung. Oldenburg müsse sich sofort und öffentlich zur Aufnahme der Geretteten bereit erklären, um eine wochenlange Irrfahrt zu verhindern. Die Aufnahmekapazitäten in der Stadt seien vorhanden, ebenso die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.

„Konkret erwarten wir, dass Oberbürgermeister Jürgen Krogmann das Bundesinnenministerium und die italienischen Behörden kontaktiert und die 64 Geretteten nach Oldenburg einlädt“, so Simon Wittekindt von der Seebrücke Oldenburg. Und weiter: Sicherer Hafen werde eine Stadt nicht durch folgenlose Resolutionen, sondern durch konkretes humanitäres Handeln. „Der richtige Zeitpunkt dafür ist jetzt.“

Die Stadt Oldenburg konnte sich am Freitag noch nicht zu der Aufforderung der Seebrücke Oldenburg äußern.