Oldenburg Wegen Bauarbeiten am Kavallerieweg ist die Trinkwasserversorgung in Oldenburg-Eversten – in den Straßen Nordmoslesfehner Straße, Kavallerieweg und Osterkampsweg (südliche Edewechter Landstraße) – derzeit gestört.

An der Nordmoslesfehner Straße war am Mittwochnachmittag ein Rohrschaden entstanden, nach Angaben der VWG ist derzeit eine hohe Zahl an Hausanschlüssen betroffen. Der betroffene Trinkwasser-Leitungsabschnitt wird aktuell nur als Stichleitung aus Richtung der Nordmoslesfehner Straße betrieben. Dies teilte die zuständige Verkehr und Wasser GmbH (VWG) mit.

Wegen der Lage der defekten Leitung – in den Gärten hinter den Häusern – war eine Schadenslokalisierung am Mittwochabend bei Dunkelheit nicht möglich. Seit Tagesanbruch wird die Suche nach dem Schaden fortgesetzt, um die Störungsursache zu beheben.

Die betroffene Leitung in Richtung Kavallerieweg ist seit Mittwoch, 19.30 Uhr, ab Sagersweg abgesperrt, erklärte die VWG am Donnerstagmorgen. An der Nordmoslesfehner Straße und an der Edewechter Landstraße sind Standrohre zur Wasserentnahme aufgestellt worden, um eine Versorgung der Kunden mit Trinkwasser sicherzustellen.

Betroffen sind rund 100 Hausanschlüsse an den oben genannten Straßen. Die Unterbrechung wird voraussichtlich bis Donnerstag, 15 Uhr, andauern. Die Schadensursache an der Leitung von 1966 ist derzeit noch unbekannt.

Sollte es nach erfolgter Reparatur und Wiederinbetriebnahme vereinzelt zu Trübungen im Wasser kommen, sollten Kunden das Wasser zunächst einige Minuten ablaufen lassen, so die VWG. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich.