Oldenburg Eine Sturmböe hat in der Nacht zu Sonntag ein großes Banner an der Kreuzung Nadorster Straße/ Kreyenstraße/Flötenstraße umgeweht. Der Geh- und Radweg wurde von der Polizei mit Flatterband gesperrt.

Unklar blieb am Sonntag zunächst, ob das umgestürzte Plakat, das auf das 25-jährige Bestehen der nahegelegenen IGS Flötenteich hinweist, noch am Wochenende beseitigt wird. Passanten informierten die Polizei, erhielten aber keine eindeutige Aussagen, wie die NWZ erfuhr. Mit Blick auf den Fußgänger- und Radverkehr am Montagmorgen, sei es unerlässlich, den Weg freizuräumen, sagte ein Passant. Nach Auskunft der Polizei um 12 Uhr sei die Feuerwehr informiert worden. Es sei geplant, die Gefahrenstelle zeitnah zu entschärfen sagte eine Sprecherin.