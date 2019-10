Oldenburg Erheblich verletzt wurde ein 27 Jahre alter Mann bei einem Streit in der Nacht auf Samstag in der Wallstraße. In den frühen Morgenstunden habe ein ebenfalls 27 Jahre alter Oldenburger dem Opfer mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Der alkoholisierte Beschuldigte erhielt einen Platzverweis; das Opfer kam ins Krankenhaus, kehrte aber nach einer kurzen Behandlung in die Wallstraße zurück.

Dort traf der Mann erneut auf den Beschuldigten, der seinem Platzverweis nicht gefolgt war, wie es im Polizeibericht heißt. Eine weitere Auseinandersetzung war die Folge, im Zuge derer das vorherige Opfer wiederholt attackiert wurde. Die Folge: Der Mann kam erneut mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.

Der Beschuldigte sei nahe seiner Wohnadresse angetroffen und kontrolliert worden, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann müsse sich nun in zwei Strafverfahren, unter anderem wegen einer gefährlichen Körperverletzung, verantworten, hieß es.