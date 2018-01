Oldenburg Ein 22-Jähriger aus Bad Zwischenahn wurde laut Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Taschendiebstahls. Er habe sich gegen gegen 5 Uhr in der Mottenstraße in der Oldenburger Innenstadt aufgehalten, als ihn ein unbekannter Mann antanzte, so der Bad Zwischenahner gegenüber der Oldenburger Polizei.

Dabei sei ihm sein Handy aus der Hosentasche gezogen und gestohlen worden. Der 22-Jährige habe den Diebstahl sofort bemerkt und den Unbekannten bis in die Neue Straße verfolgt, wo er ihn kurz festhalten konnte. Der mutmaßliche Täter biss dem Opfer jedoch in die Hand und setzte seine Flucht fort.

Die Polizei übermittelte die Beschreibung des Täters an Beamte der Bundespolizei, die wenige Minuten später in der Bahnhofshalle eine Person mit übereinstimmender Beschreibung antreffen konnten. Bei der Überprüfung des 17-jährigen Marokkaners wurde ein Smartphone in dessen Unterhose gefunden. Mit einem Anruf auf dem geklauten Handy konnte bewiesen werden, dass es sich tatsächlich um das gesuchte Gerät handelte: Es klingelte in der Unterhose des 17-Jährigen.