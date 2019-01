Oldenburg Seit Anfang Dezember wurde schon verhandelt, nun ist das Verfahren gegen den mutmaßlichen Oldenburger Feuerteufel (22) geplatzt. Grund dafür ist die Erkrankung einer Schöffin. Das bestätige am Dienstag die Pressestelle des Amtsgerichtes. Strafprozesse müssen in der Regel innerhalb einer Drei-Wochen-Frist fortgesetzt werden, ansonsten platzen sie. Aufgrund der Erkrankung der Schöffin war diese Frist nicht mehr einzuhalten.

Jetzt muss das Verfahren mit neuen Schöffen ganz neu aufgerollt werden. Alle Zeugen, darunter die Geschädigten und die ermittelnden Polizeibeamten, müssen noch einmal vernommen werden. Wie berichtet, hatte ein Feuerteufel Anfang Oktober 2017 durch mehrere Brände den Stadtteil Osterburg in Angst und Schrecken versetzt. Carports, Geräteschuppen und ein Wohnhaus waren ein Raub der Flammen geworden.

In nur einer Nacht hatte es in benachbarten Straßen dreimal gebrannt. Mit Hubschrauber und Suchhunden war damals nach dem Täter gesucht worden. Der zeitliche und örtliche Zusammenhang deutete klar auf Brandstiftung hin. Die Polizei legte sich Tag und Nacht auf die Lauer. Weitere Brandserien sollten unbedingt vermieden werden. Zwei Tage nach den Bränden tauchte in Tatortnähe dann plötzlich der Angeklagte auf. Er wurde kontrolliert und verhört. Laut Anklage soll der 22-Jährige aus den Carports und Geräteschuppen zuvor Bier gestohlen haben, um die Objekte dann anzuzünden. In einem Fall hatte das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die Bewohner mussten evakuiert werden, am Haus entstand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro. In der Wohnung des 22-Jährigen fand die Polizei dann das Bier, das er aus den Carports und Geräteschuppen gestohlen hatte. Den Bier-Diebstahl gab der Angeklagte auch zu, die Brandstiftungen aber bestritt er. Mitte Februar soll das Verfahren nun neu starten.