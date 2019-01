Oldenburg Ein lauter Knall, Geschrei im Bus, Scherben im Gang: Bei einer Fahrerin der VWG-Linie 304, aber auch dem guten Dutzend Passagieren im Bus, saß der Schrecken am Mittwochmittag ganz offenbar tief. Denn gegen 13.30 Uhr zersprang hier am Heiligengeistwall eine großformatige Seitenscheibe – während der Fahrt. Grund dafür war offenbar die aufgerissene Fahrertür eines an der Straßenseite abgestellten Fahrzeugs, die den Bus traf.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden aber liege bei rund 4000 Euro, so die Polizei. An der Haltestelle Lappan war damit zunächst Endstation für den Bus. Nach der Unfallaufnahme und dem Einsatz eines Ersatzwagens wurde die beschädigte Linie zur Reparatur auf den Betriebshof gefahren.