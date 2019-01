Oldenburg Nach einem schweren Unfall an der Ammerländer Heerstraße ist ein 32-jähriger Oldenburger mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der 32-Jährige um 7.25 Uhr in Höhe der Bushaltestelle „Bauhof Freytag“ die Fahrbahn der Ammerländer Heerstraße überqueren.

Dabei wurde er von einem 30-jährigen Autofahrer aus Bremen erfasst, der mit seinem Opel Astra ebenfalls auf der Ammerländer Heerstraße unterwegs war. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert.

Während der Bergung des Verletzten und der Unfallaufnahme kam es auf der Ammerländer Heerstraße vorübergehend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallherganges noch weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. (0441) 790-4115 zu melden.