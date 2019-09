Oldenburg Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag es auf der Alexanderstraße in Oldenburg. Eine 24-jährige Wiefelstederin war gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Metjendorf mit ihrem Fahrrad unterwegs, als eine Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt vorfuhr und die junge Frau übersah, wie die Polizei mitteilte.

Die 18-jährige Autofahrerin wollte mit einem Opel Corsa auf die Alexanderstraße fahren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Radfahrerin, da die 18-Jährige nach Angaben der Polizei die Vorfahrt der Radfahrerin missachtete. Die 24-Jährige stürzte von ihrem Rad und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel sowie das Fahrrad wurden beschädigt.