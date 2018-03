Oldenburg Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Oldenburger eingeleitet. Der Verdächtige soll am Mittwochabend im Saunabereich eines Fitnessstudios in Bürgerfelde eine 54-jährige Frau belästigt haben. Wie Polizeisprecherin Sarah Rost mitteilt, habe er den Saunabereich betreten und danach angefangen, an seinem Geschlechtsteil herumzuspielen. Dabei soll er die Frau auch angesprochen haben.



„Als eine weitere Frau den Raum betrat, forderte die 54-Jährige den Mann auf den Saunabereich zu verlassen“, heißt es weiter. Dieser Aufforderung sei der Oldenburger dann auch nachgekommen.