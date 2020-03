Sicherheit In Oldenburg: Polizei löst immer mehr Fälle

Oldenburg Ganz Deutschland beschäftigt sich zurzeit mit schlechten Nachrichten. Dass in diesen Tagen ausgerechnet von der Polizei eine wirklich erfreuliche Mitteilung kommt, hat da wohl kaum jemand erwartet.

Mit der Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2019 ist der Polizeiinspektion Oldenburg aber genau das gelungen, denn die Werte befinden sich, in der Gesamtheit betrachtet, auf dem tiefsten Stand seit 30 Jahren. „Wir sind überaus zufrieden mit dem erneuten Rückgang der Straftaten in der Gesamtschau und der hohen Aufklärungsquote“, teilte Eckhard Wache, Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland in diesem Zusammenhang mit.

Doch auch wenn die Kriminalitätsrate im Allgemeinen rückläufig ist, nicht in allen Bereichen lässt sich dieser Rückgang feststellen – ein Überblick:

Deliktzahlen

Insgesamt 12 914 Straftaten hat die Polizeiinspektion für die Stadt Oldenburg im vergangenen Jahr registriert. Das sind 83 Taten weniger als 2018 (12 997), obwohl die Einwohnerzahl weiter steigt.

Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote der begangenen Straftaten, die seit 2015 kontinuierlich steigt, lag im vergangenen Jahr bei 59,42 Prozent, was 7643 Fällen entspricht. Laut Polizeiangaben ist das für eine Stadt der Größe von Oldenburg ein sehr guter Wert.

„Wir liegen damit zwar unter dem Landesdurchschnitt (63,44 Prozent), müssen uns aber auch klarmachen, dass es in Oldenburg eine Häufung von Straftaten wie Taschendiebstahl oder Sachbeschädigungen gibt, die man so auf dem Land nicht vorfindet“, erläutert Jens Rodiek von der Pressestelle der Oldenburger Polizeiinspektion die Einschätzung.

Noch besser wäre der Oldenburger Wert, wenn man die Fahrraddiebstähle ausklammern würde (64,94 Prozent). Denn die sind in der Fahrradstadt Oldenburg unwahrscheinlich hoch und im Allgemeinen nur sehr schwer aufzuklären.

Diebstahl

Der Löwenanteil aller Straftaten nimmt mit 38,53 Prozent in Oldenburg der Diebstahl ein. Insgesamt sind das 5149 Taten, von denen im vergangenen Jahr 1883 aufgeklärt werden konnten. Der Wert sinkt in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge.

Fahrraddiebstahl

Nur minimal, um 20 Fälle, gesunken ist die Anzahl (1518) der Fahrraddiebstähle, die weiterhin hoch ist. Denn im Hinblick auf die Gesamtzahl der Straftaten machen die gestohlenen Drahtesel ganze 11,7 Prozent aus. Die Aufklärungsquote liegt in diesem Bereich bei nahezu 18 Prozent. Ein Wert, der laut Angaben der Polizei durch die Aufklärung einer umfangreichen Serie gesteigert werden konnte (2018: etwa 14 Prozent).

„Ein gestohlenes Fahrrad wiederzufinden ist leider schwer für uns“, sagt Rodiek. Da es keine Zulassung wie bei einem Auto gäbe und nicht alle Fahrräder registriert seien, könne man gefundene Räder nur selten einem Besitzer zuordnen. „Ein gestohlenes Fahrrad lässt sich zudem leicht in einer anderen Stadt verkaufen, so dass es es fast unmöglich ist, das Rad wiederzufinden“, berichtet der Polizeikommissar weiter.

Einbruchdiebstahl

Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Fälle von Einbruchdiebstählen. Die Fallzahlen sind laut Angaben der Polizei erneut gesunken. Im Jahr 2019 gab es davon noch 183 Fälle. In 2018 waren es 247 Fälle, im Jahr 2016 noch mehr als 400. Die Aufklärungsquote liegt aktuell bei 26 Prozent, was die Polizei als sehr gut bewertet.

Grund dafür ist, dass die Polizei selten gerufen wird, wenn der Einbruch stattfindet. „In vielen Fällen werden wir erst verständigt, wenn die Tat bereits geschehen ist, weil sich die Einbrecher ungestörte Objekte für ihre Taten aussuchen“, erklärt Rodiek. Erschwerend komme hinzu, dass Einbrecher oft in reisenden Tätergruppen unterwegs und deshalb schwer zu ermitteln seien.

Ein weiterer Wert, den die Polizei hier als positiv herausstellt, ist die Tatsache, dass die Anzahl der Versuchstaten bei den Einbruchdiebstählen mittlerweile bei mehr als 50 Prozent liegt. Das bedeutet, dass es in mehr als der Hälfte aller Fälle bei einem Einbruchsversuch bleibt. Hier sieht die Polizei den Erfolg der Prävention, also dem besseren Schutz von Wohnungen und Häusern.

Betrug

Bei den sogenannten „Vermögens- und Fälschungsdelikten“ ist seit 2013 ein Rückgang der Fälle zu verzeichnen. Im Jahr 2019 fiel dieser Wert sogar leicht unter den Wert von 2000 Fällen.

Nachdem in den vergangenen Jahren der Enkeltrick bei Banden aus dem Ausland beliebt war, setzt die Branche nun auf die Masche mit falschen Polizisten. Zumeist aus Call-Centern aus dem Ausland werden vornehmlich Senioren angerufen. Ganz neu ist der Corona-Trick. Hier wird den Angerufenen vorgegaukelt, ein Verwandter sei im Urlaub im Ausland erkrankt und man brauche dringend Geld für die Behandlung.

Im Zweifel sollten Betroffene immer die „richtige“ Polizei anrufen (in Oldenburg die Telefon 7900) und sich mit Nachbarn oder Angehörigen austauschen.

Sachbeschädigung

Eine positive Entwicklung zeigt sich ebenfalls bei den Fällen von Sachbeschädigung, die sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert haben und seit dem Jahr 2013 mal etwas über, mal etwas unter 500 Fällen liegen. Im vergangenen Jahr waren es nur etwas weniger als 500 Fälle.

Rohdelikte

Bei allen positiven Entwicklungen zeigt der Blick auf die Rohheitsdelikte der Kriminalitätsstatistik (zum Beispiel Körperverletzung, Nötigung oder Bedrohung) auch negative Tendenzen. Denn die Fallzahlen steigen in diesem Bereich: Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 1842 Fälle, eine Zunahme um 128 Taten (2018: 1714 Fälle).

Sexualstraftaten

Auch im Bereich der Sexualstraftaten verzeichnet die Kriminalstatistik eine Steigerung der Fallzahlen auf aktuell 189 Taten (2018: 167 Taten). Laut Polizei finde sich dieser Anstieg schwerpunktmäßig im Besitz und der Verbreitung (kinder-) pornografischer Schriften begründet (gemeint sind hier in der Hauptsache Bilder und Videos).

Einen Zusammenhang sieht die Polizei hierbei in der vermehrten Nutzung von digitalen und sozialen Medien, die die Verbreitung dieser kriminellen Inhalte sehr leicht mache.

Häusliche Gewalt

Deutlich gestiegen (um 17,64 Prozent) sind auch die Fälle von häuslicher Gewalt, die mittlerweile einen traurigen Wert von 434 erreichen. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es noch 266 Fälle.

Freud und Leid



Diese Entwicklung muss aber nicht nur bedeuten, dass es mehr häusliche Gewalt gibt als noch vor ein paar Jahren. „Neben einer tatsächlichen Steigerung der Fälle dürfte dafür eine, insbesondere bei Opfern mit Migrationshintergrund feststellbare, gestiegene Anzeigebereitschaft sein“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Tötungsdelikte

Eine geradezu fantastische Aufklärungsrate gibt es bei den Tötungsdelikten (Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung mit Ausnahme von Verkehrsunfällen), und das nicht erst im vergangenen Jahr mit 11 von 12 aufgeklärten Fällen (91,67 Prozent). In den Jahren 2013 bis 2019 gab es 132 Fälle (37 davon entfallen auf den Serienmörder Niels Högel), von denen bis auf einen alle aufgeklärt werden konnten. „Das entspricht in etwa der bundesweiten Statistik, die ähnlich gute Ergebnisse aufweist“, berichtet Jens Rodiek.

Drogen

Erstmals seit 2016 fällt die Anzahl der Rauschgiftdelikte, wenn auch nur knapp, unter die Marke von 600 Fällen. Auch der Wert der alkoholisierten Tatverdächtigen ist weiterhin rückläufig (sowohl in der Anzahl als auch im prozentualen Anteil aller Tatverdächtigen).

Opfer

Vor allem ältere Menschen haben Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. Doch dass es sie trifft, ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Der Anteil der Opfer von Straftaten über 60 Jahre lag im vergangenen Jahr gerade mal bei etwa fünf Prozent. Am häufigsten betroffen sind die 21 bis 60-Jährigen mit einem Anteil von rund 72 Prozent.

Täter

Insgesamt 5058 Personen waren im vergangenen Jahr Tatverdächtige der Polizei. 619 davon waren Kinder oder Jugendliche (12,24 Prozent), etwa ein Viertel (26,77 Prozent) waren nichtdeutsche Staatsbürger.