Versuchte räuberische Erpressung in Oldenburg: Polizei ermittelt gegen vier Jugendliche und sucht Zeugen der Tat

Oldenburg Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend versucht, einen 19-Jährigen an der Bleicherstraße auszurauben. Wie die Polizei berichtet, laufen in diesem Zusammenhang bereits Ermittlungen gegen vier tatverdächtige Personen. Die Beamten erhoffen sich weitere Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Den Tathergang beschreibt die Polizei wie folgt: Der 19-Jährige aus dem Landkreis Oldenburg hatte sich um 22.10 Uhr nach dem Besuch einer Gaststätte mit zwei Bekannten an der Bleicherstraße aufgehalten. Eine Gruppe Jugendlicher sei dort auf die drei Männer zugekommen. Die Jugendlichen hätten den 19-Jährigen umstellt und ihn aufgefordert, Bargeld herauszugeben.

Der Bedrohte habe den Tätern daraufhin gesagt, dass er kein Geld geben könne. Einer der Jugendlichen hätten den 19-Jährigen dann am Kragen gepackt, die Forderung wiederholt und sein Opfer mehrfach mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Eine weitere Person aus der Gruppe habe den 19-Jährigen von hinten getreten. Als daraufhin weitere Bekannte des Opfers sowie mehrere unbeteiligte Zeugen in die Auseinandersetzung eingriffen hätten, seien die Jugendlichen geflüchtet.

Der 19-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, zudem soll seine Brille beschädigt worden sein. Das Opfer sowie die Zeugen gaben den alarmierten Polizeibeamten eine Beschreibung der Angreifer, woraufhin die Beamten umgehend eine Fahndung im Nahbereich einleiteten. Eine Gruppe Tatverdächtiger konnte wenige Minuten später an der Kaiserstraße angetroffen werden. Dabei handelt es sich um einen 15-Jährigen und drei 16-Jährige.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat um Hinweise. Insbesondere die Passanten, die in die Auseinandersetzung eingegriffen haben, werden um Hinweise gebeten. Hierfür ist der Zentrale Kriminaldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 erreichbar.

