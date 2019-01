Oldenburg Unfallspuren, aber (noch) keine Informationen über einen Unfall – vor der Situation steht die Polizei im Falle eines 61-jährigen Gastwirts, der seinen Dacia Dokker verliehen hatte. Wie sie mitteilt, hatte der Wirt gegen Ende einer Silvesterfeier im Johann-Justus-Weg einem Bekannten seinen Wagen überlassen, damit dieser einige der Gäste nach Hause fahren konnte. Er war davon ausgegangen, dass sein 60 Jahre alter Bekannter einen gültigen Führerschein besitzt. Wie sich später herausstellt, war dem war nicht. Seine Fahrerlaubnis A gilt nur für Motorräder.

Nach mehreren Fahrten hatte der 60-Jährige das Auto wieder am Johann-Justus-Weg abgestellt. Wenig später stellte der Gastwirt an der Fahrerseite massive Beschädigungen fest und zeigte dies bei der Polizei an. Der 60-jährige Nutzer des Fahrzeugs behauptet, keinen Unfall mit dem Wagen gehabt zu haben.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen nun Zeugen, die Angaben einem möglichen Verkehrsunfall in der Nacht zum 1. Januar machen können oder von dem 60-Jährigen nach Hause gebracht worden sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441 790-4115 entgegengenommen.