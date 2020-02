Oldenburg Es war wie in einem Krimi: Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich am Sonntagmorgen ein 30-jähriger Oldenburger mit der Polizei geliefert. Als Streifenbeamte gegen 7 Uhr den Corsafahrer in der Innenstadt zu einer Verkehrskontrolle anhalten wollten, ahnten sich nicht, was der alles auf dem Kerbholz hat.

Zunächst missachtete der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer die Anhaltesignale der Polizeibeamten sowie mehrere Rotlichtzeichen von Ampelanlagen und versuchte, sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bloherfelde zu entfernen. Im Bereich der Eichenstraße raste er über einen Gehweg hinweg durch eine Grundstückshecke.

Anschließend flüchtete er weiter Richtung Petersfehn. Kurz hinter dem Bloherfelder Kreisel stieß er leicht mit dem Streifenwagen der Polizei zusammen, geriet wenig später nach links von der Fahrbahn ab und landete schließlich mit seinem Wagen in der angrenzenden Dwobäke. Den Polizeibeamten gelang es, den nun zu Fuß flüchtenden unverletzten Mann zu ergreifen.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 30-jährige Oldenburger keinen Führerschein hat. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Den Angaben zufolge wurden bei ihm noch geringe Mengen Drogen aufgefunden.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass an dem nicht zugelassenen und nicht versicherten Corsa Kennzeichen angebracht waren, die in der Nacht zuvor in Ofenerdiek entwendet wurden. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Laut Polizei war der 30-Jährige bereits am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Nadorster Straße mit seinem Corsa in eine Verkehrskontrolle geraten. Auch zu dem Zeitpunkt stand er unter Drogen und die Kennzeichen waren entwendet.

Der anscheinend wenig belehrbare Oldenburger muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.