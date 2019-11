Oldenburg Sehr zäh ging es voran auf Oldenburgs Straßen am Donnerstagnachmittag. Mit der Sperrung der Autobahn 293 Richtung Wilhelmshaven zwischen Westkreuz und Bürgerfelde mussten sich Tausende Autofahrer ab Mittag neue Wege suchen. Das ganz große Verkehrs-Chaos blieb allerdings aus.

Als „eher unspektakulär“, bewertete Polizeisprecher Stephan Klatte die Situation nach Rücksprache mit seinen Kollegen, die in der Stadt unterwegs waren. „Es ist voller als sonst, man merkt schon, dass die Autobahn gesperrt ist.“ Aber nirgendwo sei der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen. „Viele Autofahrer waren offenbar gut informiert und haben sich auf die Baustelle eingestellt“, so Klatte. Erst als der Berufsverkehr an Nachmittag einsetzte, ging es mitunter nur noch zäh voran. Dann wurden der Polizei auch mehrere kleine Unfälle im Stadtgebiet gemeldet. Der Vorfall am Bahnübergang Bürgerbuschweg (siehe Seite 31) verschärfte natürlich die Situation.

Bei der Stadt beobachtete man ebenfalls mehr Verkehr, vor allem auf der Ofener Straße – die keine offizielle Umleitung ist. „Die Zunahme des Verkehrs liegt aber im normalen Schwankungsbereich. Daher kann nicht gesagt werden, ob diese ausschließlich auf die Sperrung der A 293 zurückgehen“, so Stadtsprecherin Anna Blanke.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erneuert auf dem Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck West und der Anschlussstelle Bürgerfelde die Fahrbahndecke. Geplant ist, die Arbeiten bis Montag abzuschließen und die A 293 bis 16 Uhr wieder freizugeben.

Als Umleitungen sind zwei Strecken ausgewiesen. Variante eins führt über die Ausfahrt Wechloy, Ammerländer Heerstraße, Pophankenweg, Infanterieweg, Jägerstraße, Elsässer Straße, Von-Finkh-Straße und Alexanderstraße zur Auffahrt Bürgerfelde. Die Strecke ist nur knapp sieben Kilometer lang, aber gerade im Berufsverkehr wartet hier viel stockender Verkehr.

Deutlich länger, nämlich mehr als 18 Kilometer, ist Variante zwei. Sie führt über die A 28 Richtung Bremen auf die A 29 Richtung Wilhelmshaven und über die Nordtangente zur A 293. Zu fahren ist sie aber entspannter, da hier keine Ampeln Zeit kosten. Wer über das Kreuz Ost Richtung Westkreuz fahren möchte, wird bereits dort auf die Alternative über die Nordtangente hingewiesen.