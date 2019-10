Autofahrer brauchten am Montag auf der Autobahn 28 mitunter eine ganze Menge Geduld. Vor der gesperrten Abfahrt Haarentor staute sich der Verkehr. Und das bleibt bis voraussichtlich Samstag, 12. Oktober, so. In der Zeit wird die Fahrbahn in dem Bereich erneuert und solange muss die Anschlussstelle in Richtung Emden/Leer/Wilhelmshaven dicht bleiben. Sind die Bauarbeiten beendet, geht es in die nächste Runde: Von Montag, 14., bis Samstag, 19. Oktober, wird die Anschlussstelle Haarentor in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Auch dort wird die Fahrbahn erneuert. BILD: